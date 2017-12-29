В Сиэтле фургон въехал в витрину магазина: есть пострадавшие

Сиэтл, США, , 06:07 — REGNUM Пять человек пострадали в результате ДТП в городе Сиэтле (штат Вашингтон, США), пишет газета The Seattle Times.

Инцидент произошел 28 декабря. На тротуар заехал фургон и сбил несколько человек, после чего разбил витрину магазина.

В результате пять пешеходов оказались в больнице, как и сам шофер. Один из госпитализированных находится в тяжелом состоянии.

По данным местных правоохранительных органов, версия теракта не рассматривается. Предположительно, шофер не справился с управлением.

Напомним, наезд автомобилей на пешеходов за последний год неоднократно применялся исламистами в крупных европейских городах.

30 сентября 2017 года подобный случай произошел в Нью-Йорке. Фургон въехал в толпу пешеходов, в результате чего пострадали три человека. Инцидент не был признан терактом.

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