Из Центра имени Мейерхольда в Москве похитили около миллиона рублей

Москва, , 23:53 — REGNUM Неизвестные похитили почти миллион рублей из сейфа в Театрально-культурном центре имени Всеволода Мейерхольда в Москве. Об этом 28 декабря сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отделение полиции поступило сообщение о том, что по адресу: улица Новослободская, д. 23, неизвестный похитил из сейфа Центра имени В. Мейерхольда 950 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража», полиция ведёт розыск злоумышленника.

В пресс-службе столичного управления МВД России подтвердили факт кражи, но не стали уточнять подробностей, сообщает ТАСС.

В полиции отметили, что «неизвестный открыл сейф и украл денежные средства, принадлежащие драматическому театру». В настоящее время по данному факту проводится проверку, заявили в МВД.

Центр, названный в честь режиссёра Всеволода Мейерхольда, был основан в Москве в 1991 году. В центре проводятся спектакли, концерты и фестивали, а также работают кружки для любителей искусства.