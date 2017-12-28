Пассажирский автобус и «ГАЗель» столкнулись в Ставрополье

Лермонтов, Ставропольский край, 28 декабря 2017, 22:59 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и автомобиля «ГАЗель» вечером 28 декабря в Ставропольском крае, сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла около 20:00 по московскому времени вблизи города Лермонтова.
По предварительной информации, водитель «ГАЗели» при повороте не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с пассажирским автобусом «Богдан».
Установлено, что в момент аварии в автобусе находились 17 человек. В результате столкновения пострадали пять пассажиров автобуса и водитель"ГАЗели».
Госпитализация потребовалась одному из пассажиров автобуса. По предварительным данным, у мужчины перелом ключицы. Остальные пострадавшие отделались незначительными травмами.
К месту аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.