В Египте боевики атаковали бронемашину, охранявшую банк

Каир, , 22:19 — REGNUM В египетском городе Эль-Ариш боевики атаковали полицейских, охранявших банк, сообщает 28 декабря газета Al Wast.

По предварительным данным, боевики выстрелили из гранатомета по полицейской бронемашине, а затем открыли огонь из по правоохранителям, охранявшим банк недвижимости

Издание сообщает, что в результате погиб один сотрудник египетского МВД. Ответным огнем полицейских были убиты трое нападавших.

Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за это нападение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря на севере Синая в результате нападения боевиков погибли семь египетских военнослужащих, включая одного офицера.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал отвечать на теракты самым жестким образом.

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