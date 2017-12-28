Семеро египетских военных были убиты при нападении террористов

Каир, , 20:34 — REGNUM На севере Синайского полуострова террористы совершили нападение, в результате которого погибли семеро египетских военнослужащих, сообщает 28 декабря газета «Известия».

По информации издания, нападение произошло возле населенного пункта Бир-эль-Абд.

Сообщается, что среди погибших шестеро солдат и один офицер армии Египта. При этом египетские власти пока не дают официальных данных и комментариев о данном происшествии.

Напомним, в декабре 2017 года в результате обстрела террористами эаропорта возле города Эль-Ариш также погиб один военнослужащий армии Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре в египетском городе Бир-эль-Абде террористы совершили взрыв в мечети Эр-Рауда, от которого погибли более 300 человек. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после этого заявил, что страна ответит на эти теракты самым жестким образом.

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