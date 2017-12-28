Экс-директор фабрики «Меньшевик» не признаёт себя виновным в убийстве

Москва, , 20:19 — REGNUM Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника во время перестрелки на предприятии, входе судебного заседания не признал своей вины в инкриминируемом преступлении, передает агентство «Москва».

"Вину не признаю. У меня не было никакого намерения убивать людей», — сказал Аверьянов.

По его словам, он сделал предупредительный выстрел в плитку, после чего у него попытались отнять оружие. Аверьянов также отметил, что всего прозвучало два выстрела.

Напомним, Пресненский суд Москвы рассматривает вопрос об избрании меры пресечения в отношении экс-директора «Меньшевика». Следствия настаивает на аресте подозреваемого.

Как передавало ИА REGNUM, перестрелка на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве произошла 27 декабря. По предварительным данным, бывший владелец явился на предприятие и вступил в словесный конфликт с новым руководством, а впоследствии открыл стрельбу. В результате перестрелки погиб один человек.

Сам Аверьянов настаивает, что стрельба с его стороны была самообороной. По его словам, на него направили огнестрельное оружие, что он расценил как угрозу своей жизни.

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