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Прокуратура Новосибирска вмешалась в отношения колледжа и его студентов

Происшествия

Внутренний распорядок колледжа запрещал покидать учебное заведение во время перерыва, а также требовал сбривать усы и бороду

Новосибирск, 28 декабря 2017, 19:46 — REGNUM  Прокурор Кировского района Новосибирска внес представление в Новосибирский промышленный колледж об устранении нарушений Конституции России, сообщили 28 декабря в пресс-службы ведомства.

В прокуратуру обратился один из родителей учащихся колледжа. В ходе проверки было установлено, что в учебном заведении существовало негласное правило, согласно которому во время перерыва студенты не могли покинуть здание колледжа.

По версии прокуратуры, это правило ограничивало права учащихся на свободу передвижения.

В ходе проверки правил внутреннего распорядка колледжа прокуратура обнаружила запрет на ношение усов, бороды и татуировок учащимися. В ведомстве увидели в этом факте нарушение федерального законодательства, согласно которому учащиеся имеют право на самовыражение.

Отметим, в течение академического часа занятия учащиеся также ограничены в перемещении, что целесообразно с точки зрения прав на образование остальных участников учебного процесса. Свободное передвижение студентов во время занятия нарушает учебный процесс и нарушает права остальных студентов.

Напомним, согласно федеральному закону, образование включает в себя обучение и воспитание. Образовательная организация обязана воспитывать обучающихся.

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