После стрельбы в подмосковных Химках возбуждено уголовное дело

Химки, Московская область, , 19:40 — REGNUM Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя подмосковных Химок, устроившего стрельбу во дворе своего дома. Об этом 28 декабря сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД России.

«По факту стрельбы в городском округе Химки возбуждено уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

По информации ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня житель Химок открыл стрельбу из неустановленного оружия по рабочим, спиливавшим деревья, после того как один стволов упал на крышу его дома.

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