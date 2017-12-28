Устроивший стрельбу экс-директор фабрики «Меньшевик» доставлен в суд

Москва, , 18:11 — REGNUM Экс-директор кондитерской фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, устроивший стрельбу на предприятии, 28 декабря доставлен в Пресненский суд Москвы для избрания в отношении него меры пресечения, передаёт телеканал RT.

Накануне на кондитерской фабрике «Меньшевик». По имеющимся данным, бывший владелец явился на предприятие и вступил в словесный конфликт с новым руководством, а впоследствии открыл стрельбу из винтовки «Сайга». В резуьтате перестрелки погиб охранник предприятия.

Илья Аверьянов был задержан правоохранителями в ночь на 28 декабря на складе типографии газеты «Правда» на севере Москвы. Сопротивления при задержании он не оказывал.

На допросе подозреваемый заявил, что стрельба с его стороны была самообороной. По словам мужчины, на него направили огнестрельное оружие, что он расценил как угрозу своей жизни и открыл огонь.

По версии Аверьянова, конфликт произошёл был связан с тем, что предприятие у него хотели отнять выходцы с Северного Кавказа, возглавляемые двумя прокурорами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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