В Казахстане полицейский осужден на 15 лет за поножовщину

Тараз, Казахстан, , 17:33 — REGNUM В Казахстане специализированный межрайонный суд Жамбылской области признал вину бывшего начальника управления по противодействию экстремизму департамента внутренних дел (ДВД) области Мурата Умбеталиева в покушении на убийство двух лиц, сообщает 28 декабря сетевое издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствием было установлено, что Умбеталиев путем нанесения ножевых ранений покушался на убийство начальника управления криминальной полиции ДВД области и начальника отдела центра обслуживания населения Байзакского района.

Суд приговорил бывшего сотрудника ДВД к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа 2017 года во время распития спиртных напитков между двумя руководителями управлений ДВД Жамбылской области и бывшим сотрудником полиции произошла ссора, которая затем перешел в драку.

В результате начальник управления по противодействию экстремизму нанес ножевые ранения двум другим мужчинам.

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