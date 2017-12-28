ВС России подтвердил приговор экс-полковнику ГРУ за разжигание вражды

Москва, , 16:14 — REGNUM Верховный суд России 28 декабря оставил в силе приговор в отношении экс-полковника ГРУ Владимира Квачкова, согласно которому он получил 1,5 года колонии общего режима за разжигание ненависти и вражды. Апелляционная жалоба была подана на приговор, вынесенный Приволжским окружным военным судом Самары, признавший Квачкова виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ («Разжигание ненависти или вражды»).

Однако ВС отменил взыскание судебных издержек в размере 198 тыс. рублей в связи с рассмотрением дела судом первой инстанции, сообщает РАПСИ.

Квачков в ходе заседания просил изменить меру пресечения на содержание в колонии-поселении. Он отметил, что его судят за религиозные и политические убеждения.

«Оснований для отмены приговора нет. Также хочу обратить внимание на то, что наказание было назначено минимальное, учитывая состояние здоровья Квачкова и его предыдущие заслуги», — заключил прокурор.

Напомним, весной 2015 года Квачков опубликовал видеообращение, посвященное 10-летию покушения на экс-руководителя РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса. Как следует из материалов дела, экс-полковник записал видео, используя мобильный телефон. Затем другими находящимися в колонии обращение было передано на электронный адрес лиц, находящихся на свободе.

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«По заключению экспертов в указанном видеоролике содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти в Российской Федерации, побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей государственной власти в России, совершенный агрессивным, вооруженным способом», — поясняли в региональной прокуратуре.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2005 году Квачков проходил в качестве подозреваемого по делу об организации покушения на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса. Но тогда он был оправдан судом присяжных.

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В 2013 году он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. По версии гособвинения, Квачков намеревался захватить власть в городе Ковров Владимирской области, а затем организовать население и «идти на Москву». Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»), частью 1 статьи 30 УК РФ и статьей 279 УК РФ («Покушение на вооруженный мятеж»).

Квачков был задержан в 2010 году, с учетом неотбытого срока он проведет в местах лишения свободы еще два года.