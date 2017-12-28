ЛНР: за отказ петь гимн Украины солдаты ВСУ посадили мужчину в СИЗО

Луганск, , 15:56 — REGNUM Украинского жителя хотят судить за отказ петь гимн Украины, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 28 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, 32-летнего жителя Рубежного задержали солдаты ВСУ. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, украинские военнослужащие заставляли мужчину петь гимн Украины, однако тот отказался. После этого украинские солдаты отправили мужчину в СИЗО.

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«Задержанный уже более трех суток находится в следственном изоляторе, к нему не пускают родственников», — сказал Марочко.

Он также добавил, что мужчину хотят обвинить по статье «Угроза национальной безопасности». Подполковник отметил, что преследование и запугивание местных жителей является обычной практикой среди украинских военных в Донбассе.

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Напомним, украинские военнослужащие часто бывают замечены в преступлениях против мирного населения в Донбассе: изнасилованиях, грабежах, мародерстве. Так, ранее солдаты ВСУ выгнали из дома семейную пару, при этом прокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против военных.

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