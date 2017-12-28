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Непедагогические методы: прокуратура проверила брянскую школу

Происшествия

Один из работников кадетской школы применял непедагогические методы воспитания в отношении кадетов

Брянск, 28 декабря 2017, 15:38 — REGNUM  Прокуратура Фокинского района Брянска проверила информацию СМИ о нарушении прав воспитанников «Брянской кадетской школы имени Героя России В. И. Шкурного», сообщает 28 декабря пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее местные СМИ сообщали, что педагог кадетской школы оказывал моральное давление на детей, оскорбляя и унижая их. Кроме того, воспитанники сообщали о случаях рукоприкладства.

«Установлено, что одним из работников ГАОУ «Брянская кадетская школа имени Героя России В.И. Шкурного» допускаются непедагогические методы воспитания в отношении кадетов», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что выявленные нарушения послужили основанием для внесения представления директору департамента образования и науки. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

При этом факт нанесения побоев воспитанникам кадетской школы в ходе проверки не подтвердился.

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