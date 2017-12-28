В Воронеже частично обрушился железнодорожный мост

Воронеж, , 15:37 — REGNUM В Воронеже произошло частичное обрушение железнодорожного моста через улицу Землячки. О происшествии 28 декабря со ссылкой на очевидцев сообщает издание «МОЁ! Online».

Со слов очевидца, инцидент произошел утром в промежутке с 8:45 до 9:40. Следуя по улице Землячки, он обнаружил, что на участке около моста перекрыто движение и проводятся работы по ликвидации последствий обрушения.

Как следует из опубликованного очевидцем видео, над дорогой, не отрываясь от моста, нависает внушительных размеров металлическая конструкция. Автомобили следуют в обход места происшествия, а под мостом дежурят врачи скорой помощи и работают дорожные службы.

Сообщается, что движение было полностью восстановлено к 10:30. В ликвидации последствий участвовали специалисты РЖД.

По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Официальных комментариев от РЖД и городских служб на текущий момент не поступало.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в Ставропольском крае произошло частичное обрушение автомобильного моста через канал, соединяющий населенные пункты Дубовая Балка и Кианкиз Андроновского района.

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