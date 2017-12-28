В Новороссийске за невыплату зарплаты арестован директор «Кубаньжилстроя»

Новороссийск, Краснодарский край, , 15:38 — REGNUM Не выплачивающий в течение трех месяцев зарплату директор ООО «Кубаньжилстрой» — управляющий компании ООО «НСК» Сергей Канаев, который также является депутатом Думы города Новороссийска, был арестован по ходатайству следствия, сообщает 28 декабря пресс-служба следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело по фактам невыплаты зарплаты возбуждено подчиненным работникам возбуждено по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По данным следствия, Канаев не выплачивал зарплату 30 подчиненным сотрудникам в период с февраля по апрель 2017 года. Сумма задолженности перед работниками за этот период составила более 1 миллиона 350 тысяч рублей.

«Он же с октября 2016 по август 2017 года не выплачивал заработную плату архитектору архитектурной группы ООО «МПИ Кама-проект», генеральным директором которого является. Сумма задолженности перед работником превысила 438 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Чтобы подозреваемый не скрылся из поля зрения правоохранительных органов, суд принял решение об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователи изучают документацию предприятий и устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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