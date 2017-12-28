Во Владимирской области осудили экс-начальника районной полиции за растрату

Александров, Владимирская область, , 15:36 — REGNUM Суд приговорил бывшего начальника ОМВД РФ по Александровскому району Владимирской области к трем годам лишения свободы за растрату госимущества и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что подсудимый, занимая руководящую должность, нанес имущественный вред ОМВД в размере 250 тыс. рублей. Кроме того, в октябре-ноябре 2014 года он поручил 15 следователям расписаться в ведомостях на получение материальной помощи, однако деньги тратил на собственные нужды.

Также бывший начальник признан виновным в присвоении вверенных ему денежных средств на сумму более 145 тыс. рублей и растрате около 286 тыс. рублей. Общий ущерб ОМВД составил 431 тыс. рублей.

«Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил В. наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Суд также лишил его права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных и административно — хозяйственных полномочий в государственных органах на три года.

Напомним, ранее Октябрьский районный суд Владимира приговорил к трем годам условно заместителя начальника регионального МВД РФ, который требовал от подчиненных пополнять служебный холодильник продуктами питания и алкоголем.

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