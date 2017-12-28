Напавшие на водителя школьного автобуса в Петербурге задержаны

Санкт-Петербург, , 15:01 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали соучастницу задержанного ранее Ализаде Мустафаева, напавшего с ножом на водителя автобуса, сообщает 28 декабря пресс-служба Главного Следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

Сообщается, что подозреваемые в покушении на убийство были задержаны в результате совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников МВД и Росгвардии.

«Утром 27 декабря 2017 года задержан Ализаде Мустафаев, а в ночь на 28 декабря 2017 года задержана его соучастница Зульфия Саидмуратова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Кроме того, отмечается, что в силу большого общественного резонанса, расследование уголовного дела на личный контроль взял председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, ЧП произошло 25 декабря на Октябрьской набережной Санкт-Петербурга. В ходе дорожного конфликта водитель «Рендж Ровера», уроженец Азербайджана 44-летний Ализаде Мустафаев вместе с своей сожительницей Зульфиёй Саидмуратовой напали на водителя автобуса, перевозившего школьников, а также их учителей и родителей в г. Кировск Ленинградской области.

При этом, мужчина нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его подельница несколько ударов неустановленными предметами. После содеянного нападавшие скрылись с места происшествия на своем автомобиле.

Водитель автобуса тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию, за его жизнь борются врачи.

Читайте также: В Санкт-Петербурге против напавшего на водителя автобуса возбуждено дело