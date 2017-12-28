В Адыгее закрыли подпольный цех поддельного алкоголя

Майкоп, , 14:47 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность подпольного цеха по производству и розливу контрафактного алкоголя на территории Теучежского района Адыгеи, сообщает 28 декабря пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, при осмотре помещений полицейские обнаружили линию по розливу алкоголя разных наименований, приспособления для укупорки бутылок, стеклянную тару, пластиковые бутылки и большое количество акцизных марок и этикеток.

«В общей сложности правоохранители изъяли около 24 тыс. бутылок готовой к реализации контрафактной продукции и 10 тонн сырья», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

В настоящее время правоохранители проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание злоумышленников.

Напомним, ранее в Тульской области сотрудники полиции изъяли более 27 тыс. бутылок фальсифицированного алкоголя из складского помещения в городе Узловая. Кроме того, в Иркутской области полицейские изъяли более 70 тыс. литров суррогатного алкоголя.

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