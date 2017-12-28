Бросивший бутылку в пристава екатеринбуржец приговорён к длительному сроку

Екатеринбург, , 14:47 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес решение в отношении бизнесмена Виталия С., обвиняемого в посягательстве на жизнь судебного пристава, при исполнении им своих обязанностей и в злостном уклонении от погашения задолженности после вступления в законную силу соответствующего судебного акта. Он признан виновным и приговорён к 15 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

«Осуждённый обязан возместить ущерб в размере 2,394 млн рублей за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, суд удовлетворил требования возмещения морального вреда семье погибшего в размере 3,5 миллиона рублей. Кроме того, суд обязал осужденного выплачивать сыну погибшего 17 тысяч рублей ежемесячно до его совершеннолетия. Приговор вступит в законную силу через 10 дней, если не будет обжалован сторонами», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено 5 октября 2016 года. Судебный пристав исполнитель направлялся к Виталию С., который проживает в многоэтажном доме по улице Шварца, для взыскания с него кредиторской задолженности. Виталий С., увидев пристава, находясь на шестом этаже дома, бросил в сотрудника УФССП бутылку. Она попала в голову потерпевшего, в результате чего пристав получил тяжёлую черепно-мозговую травму.

Он был доставлен в больницу и долгое время находился в состоянии комы. В марте 2017 года он скончался.

Подозреваемый в преступлении Виталий С. был задержан сотрудниками полиции по горячим следам. Вскоре ему было предъявлено обвинения, и по решению суда он был отправлен под арест.

Отметим, что Виталий С. проходит свидетелем по делу о коррупции в свердловском Мингосимуществе (МУГИСО). В получении взятки обвиняются бывший глава МУГИСО и два его заместителя.

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