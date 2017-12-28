Охранник, убитый при стрельбе в Москве, работал на фабрике первый день

Москва, , 14:45 — REGNUM Сотрудник охраны Алексей Осипов, убитый при стрельбе на московской фабрике «Меньшевик», работал на предприятии первый день. Об этом 28 декабря сообщают СМИ.

Осипов приехал в Москву из Смоленской области, ему был 31 год.

«Убитый — Алексей Осипов, охранник. Работал первый день, трудовой договор подписал 27 декабря 2017 года», — передает РИА «Новости» слова источника в правоохранительных органах.

Напомним, 27 декабря на кондитерской фабрике «Меньшевик» в Москве произошла стрельба. По имеющимся данным, бывший владелец Илья Аверьянов явился на предприятие и вступил в словесный конфликт с новым руководством.

Впоследствии мужчина открыл стрельбу из винтовки «Сайга». Первыми выстрелами был убит охранник, пытавшийся предупредить развитие конфликта.

На место происшествия прибыли отряды сил специального назначения, однако задержать Аверьянова, оказывающего активное сопротивление, им не удалось. Сообщалось, что стрелок скрылся с места происшествия и оставался на свободе в ночь с 27 на 28 декабря.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 28 декабря стрелок был обнаружен в подвале типографии «Правда» на севере Москвы. При задержании он не оказывал сопротивления. Сотрудники правоохранительных органов доставили Аверьянова в органы Следственного комитета для допроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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