Житель Химок взялся за ружье, когда на его дом свалилось спиленное дерево

Химки, Московская область, , 14:44 — REGNUM После того, как спиленное рабочими дерево упало на крышу дома жителя Химок, тот взялся за ружье и отправился «наводить порядок», сообщает 28 декабря издание Life.

Мужчина выбежал их дома и открыл огонь по рабочим, которые пилили деревья по соседству от его владений.

На место прибыли сотрудники полиции, сейчас место происшествия оцеплено, выясняются обстоятельства и причины, побудившие разгневанного мужчину взяться за оружие.

Предварительно, причиной инцидента стало падение дерева на крышу.

Ранее в Москве неизвестный обстрелял машину «скорой помощи». Злоумышленник выстрелил из пневматики и скрылся с места преступления на минивэне.

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