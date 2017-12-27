Стрельба в школе на юге Турции. Ранены шесть человек

Газиантеп, Турция, , 23:58 — REGNUM На юге Турции в городе Газиантеп мужчина устроил стрельбу в одной из местных школ, сообщает 27 декабря турецкий телеканал NTV.

По предварительной информации, неизвестный мужчина открыл огонь из ружья по ученикам этой школы, игравших в футбол на школьной спортивной площадке.

В результате были ранены пятеро детей и один прохожий. Все они были госпитализированы. Местные власти сообщают, что сейчас их жизням ничего не угрожает.

По данным местной полиции, нападение совершил 56-летний мужчина, который числится в розыске за шесть ранее совершенных им преступлений.

Сообщается, что сотрудники местной полиции проводят операцию по его поиску и задержанию.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в одном из ресторанов города Виксберг в американском штате Миссисипи произошла перестрелка между посетителями заведения.

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