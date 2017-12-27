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Никите Белых в зале суда потребовалась скорая помощь

Происшествия

Слушания проходят в Пресненском суде Москвы

Никите Белых в зале суда потребовалась скорая помощь
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Машина скорой помощи

Москва, 27 декабря 2017, 23:46 — REGNUM  Экс-губернатору Кировской области Никите Белых в зал суда, где проходят слушания, вызвали скорую помощь. Об этом сообщил адвокат бывшего губернатора Андрей Грохотов.

«Он сегодня с раннего утра перемещался с конвоем по различным судам, к обеду был доставлен в Пресненский суд очень уставшим и попросил отдохнуть», — цитирует юриста RT.

Белых предоставили 15 минут отдыха и начали заседание. Затем он почувствовал себя плохо и ему вызвали скорую.

«Заседание началось в час дня и длилось до девяти вечера», — уточнил адвокат.

Медицинскую помощь экс-губернатору оказывали в конвойном помещении суда.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июне 2016 года Никита Белых был задержан по подозрению в получении крупной взятки. По данным следствия, он получил лично и через посредников €400 тыс. (около 28,5 млн рублей).

Через месяц президент России Владимир Путин уволил Белых с поста главы области в связи с утратой доверия.

В октябре 2017 года экс-губернатора госпитализировали в больницу следственного изолятора «Матросская тишина», перед этим также в ходе слушания в зале суда ему стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь.

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Дело губернатора Кировской области Никиты Белых

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