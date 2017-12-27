В больницах остаются девять пострадавших при взрыве в Петербурге

Санкт-Петербург, , 23:45 — REGNUM Один из десяти госпитализированных сразу после взрыва в магазине «Перекрёсток» в Петербурге уже выписан. Среди остающихся в больницах ни один человек не находится в тяжелом состоянии. Об этом поздно вечером 27 декабря сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Пострадавшие при взрыве люди находятся в трех городских больницах — Александровской, Мариинской и Елизаветинской.

В состоянии средней тяжести на больничных койках остаются шесть человек, в удовлетворительном состоянии — три человека, уточнила Митянина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в районе 18:50 мск в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина (Кондратьевский пр., 44) в Санкт-Петербурге сработало неустановленное взрывное устройство.

По оценке взрывотехников, произошел взрыв начиненного поражающими элементами самодельного взрывного устройства, эквивалентного 200 граммам в тротиловом эквиваленте.

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Возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом». Также не исключается версия теракта.

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