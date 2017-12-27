Нью-Йорк, США, , 23:26 — REGNUM В Нью-Йорке в новогоднюю ночь будут усилены меры безопасности, сообщил 27 декабря представитель полиции города.

По его словам, на Таймс-сквер, где могут собраться под Новый год порядка миллиона человек, будет усилено патрулирование, установлены заграждения на перекрестках и поблизости от них будут размещены грузовики с песком.

Кроме того, будет вестись наблюдение за передвижениями большегрузных автомобилей.

Уточняется, что эти меры вызваны сохранившейся угрозой терактов со стороны террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«На протяжении последних нескольких лет эта группировка призывает своих сторонников производить теракты с применением подручных средств в местах скопления людей», — заявил журналистам бывший директор Национального контртеррористического центра Мэтт Олсен.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нью-Йорке выходцем из Узбекистана Сайфулло Саиповым был совершен теракт, в ходе которого он наехал на автомобиле на пешеходов и велосипедистов, убив восемь человек и еще 12 ранив. Затем, 11 декабря на Манхэттэне, Акайед Улла взорвал самодельную бомбу в подземном переходе, отчего пострадали четыре человека.

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