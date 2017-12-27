В Иране произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0

Тегеран, , 22:46 — REGNUM В восточной части Ирана зафиксировано второе за сутки землетрясение магнитудой 5,0, сообщает 27 декабря Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были отмечены в 21:01 мск в 46 км от города Керман, а их очаг был расположен на глубине около 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях в районе удара стихии пока не поступало.

Первое за 27 декабря землетрясение произошло в Иране ночью недалеко от столицы этой страны Тегерана. В его результате один человек погиб, пострадало 75 человек, из которых 22 пришлось госпитализировать.

Как сообщало ИА REGNUM, сила подземных толчков при первом землетрясении достигала отметки в 4,2.

Напомним, 12 ноября землетрясение на ирано-иракской границе привело к гибели 445 человек.

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