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Два самолёта Як-130 столкнулись в воздухе в Бангладеш

Происшествия

В результате ЧП есть пострадавшие

Кокс-Базар, Бангладеш, 27 декабря 2017, 22:46 — REGNUM  Два учебно-боевых самолета Як-130 столкнулись 27 декабря на юго-востоке Бангладеш, передаёт bdnews24.

Как сообщается, ЧП произошло на территории округа Кокс-Базар во время выполнения лётчиками ВВС страны тренировочного полёта.

Четверым пилотам, находившимся в самолётах, удалось катапультироваться.

По информации издания Manab Zamin, в результате падения самолётов на землю получили ранения двое подростков.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Як-130 — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi.

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Авиапроисшествия

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