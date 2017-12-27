Два самолёта Як-130 столкнулись в воздухе в Бангладеш

Кокс-Базар, Бангладеш, , 22:46 — REGNUM Два учебно-боевых самолета Як-130 столкнулись 27 декабря на юго-востоке Бангладеш, передаёт bdnews24.

Как сообщается, ЧП произошло на территории округа Кокс-Базар во время выполнения лётчиками ВВС страны тренировочного полёта.

Четверым пилотам, находившимся в самолётах, удалось катапультироваться.

По информации издания Manab Zamin, в результате падения самолётов на землю получили ранения двое подростков.

Причины произошедшего в настоящее время выясняются.

Як-130 — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева совместно с итальянской компанией Aermacchi.