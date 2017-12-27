Дети не пострадали в результате взрыва в магазине Петербурга

Санкт-Петербург, , 22:19 — REGNUM При взрыве в супермаркете «Перекрёсток» в Калининском районе Петербурга несовершеннолетние не пострадали, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

«Среди пострадавших при взрыве в магазине детей нет», — заявил Кибитов.

Ранее власти города проинформировали о десяти пострадавших, которые были направлены в три городские больницы.

По данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, в Александровской больнице три человека находятся в удовлетворительном состоянии, один человек — в состоянии средней тяжести.

В Мариинской больнице трое находятся в состоянии средней тяжести, один человек — в удовлетворительном состоянии.

В Елизаветинской больнице находятся двое пострадавших при взрыве, оба — в состоянии средней тяжести.

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27 декабря в районе 18:50 мск в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина (Кондратьевский пр., 44) в Санкт-Петербурге сработало неустановленное взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело.

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