Тяжело пострадавших в результате взрыва в Петербурге нет

Санкт-Петербург, , 21:59 — REGNUM Никто из доставленных в больницы Санкт-Петербурга после взрыва в «Перекрёстке» не находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила в своем микроблоге вечером 27 декабря вице-губернатор города Анна Митянина.

По ее данным, из числа пострадавших, направленных в Александровскую больницу, три человека находятся в удовлетворительном состоянии, один человек — в состоянии средней тяжести.

Напомним, ранее состояние одного из привезенных в Александровскую больницу оценивалось как тяжелое, но в итоге данные были уточнены.

Из тех, кого привезли в Мариинскую больницу, три человека находятся в состоянии средней тяжести, ближе к удовлетворительному состоянию. Один человек — в удовлетворительном состоянии, предполагается его скорая выписка.

Добавим, в Елизаветинскую больницу привезли еще двоих пострадавших при взрыве.

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Как сообщало ИА REGNUM, органы Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом» по факту взрыва в одном из магазинов города.

27 декабря в районе 18:50 мск в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина (Кондратьевский пр., 44) в Санкт-Петербурге сработало неустановленное взрывное устройство.

По поручению губернатора Георгия Полтавченко сформирована оперативная группа при правительстве Петербурга, отслеживающая ситуацию по контролю и оказанию всей необходимой помощи пострадавшим в результате взрыва в магазине «Перекресток»

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