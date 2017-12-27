Следователи СК РФ не исключают версию теракта в супермаркете Петербурга

Санкт-Петербург, , 21:30 — REGNUM В супермаркете «Перекресток» в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство, снабженное поражающими элементами, сообщила 27 декабря журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В качестве поражающих элементов были применены шарики от подшипников.

«В торговом центре произошел взрыв самодельного взрывного устройства мощностью 200 гр в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами», — сказала Светлана Петренко.

Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что следствие рассматривает все версии произошедшего, не исключая террористический акт.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общественно опасным способом» по факту взрыва в одном из магазинов города.

На месте взрыва работает оперативно-следственная группа СК России, включающая оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД РФ и возглавляемая руководителем ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

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