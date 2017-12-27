В больницы после взрыва в Петербурге доставлено десять человек

Санкт-Петербург, , 21:25 — REGNUM После взрыва в магазине «Перекрёсток» в Калининском районе Санкт-Петербурга госпитализировано десять человек. Один пострадавший отказался от госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора города Андрей Кибитов.

Четверо пострадавших, в том числе один — в тяжелом состоянии, направлены в Александровскую больницу. Еще четыре человека находятся в Мариинской больнице. В Елизаветинскую больницу привезли двоих пострадавших при взрыве.

«Состояние пострадавших легкой и средней тяжести, ближе к удовлетворительной. Со всеми пострадавшими работают медики, комитет по здравоохранению держит на контроле оказание помощи», — отметил Кибитов.

«Состояние пострадавших, направленных в Мариинскую больницу, средней тяжести, ближе к удовлетворительной», — уточнила вице-губернатор города Анна Митянина.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в районе 18:50 мск в одной из ячеек камеры хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина (Кондратьевский пр., 44) в Санкт-Петербурге сработало неустановленное взрывное устройство.

Читайте ранее в этом сюжете: На месте взрыва в «Перекрёстке» в Петербурге найдены поражающие элементы

Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

Читайте ранее в этом сюжете: После взрыва в супермаркете в Петербурге госпитализированы девять человек