После взрыва в супермаркете в Петербурге госпитализированы девять человек

Санкт-Петербург, 27 декабря 2017, 21:04 — REGNUM Девять человек отправлены в медицинские учреждения Санкт-Петербурга после взрыва, прогремевшего 27 декабря в супермаркете «Перекресток», сообщает газета «Известия».
Не исключено, что такое число пострадавших обусловлено тем, что взорванное в магазине самодельное устройство было начинено поражающими элементами. Их функцию выполнили шарики от подшипников.
Ранее сообщалось, что по предварительным оценкам специалистов мощность взрывного устройства, сработавшего в петербургском супермаркете, составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в районе 18:30 мск в одной из ячеек хранения супермаркета «Перекресток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге сработало взрывное устройство.
Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».
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