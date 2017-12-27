После взрыва в петербургском магазине обрушился потолок

Санкт-Петербург, , 21:00 — REGNUM В результате взрыва в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга на людей обрушился потолок, после чего в помещении магазина возникло сильное задымление. Об этом рассказали очевидцы ЧП в эфире программы «Вести-Петербург».

Напомним, взрыв неустановленного устройства произошел в 18:55 27 декабря в районе камеры хранения сетевого магазина, расположенного в здании «Гигант-холла» на площади Калинина (Кондратьевский проспект, 44).

По имеющимся данным, в результате взрыва госпитализированы четыре человека, один из них находится в критическом состоянии. К медикам после ЧП обращались до десяти человек. На месте происшествия работают десятки спасателей и сотрудников оперативных служб, дежурят бригады скорой помощи.

Как сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина, по поручению губернатора Полтавченко сформирована оперативная группа при правительстве Петербурга, отслеживающая ситуацию по контролю и оказанию всей необходимой помощи пострадавшим в результате взрыва в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте.

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Следственными органами Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу по факту совершенного общеопасным способом покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело.

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