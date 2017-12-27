Смольный контролирует ситуацию вокруг взрыва в супермаркете

Санкт-Петербург, , 20:48 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко проинформирован о чрезвычайном происшествии в магазине на Кондратьевском проспекте, сообщил вечером 27 декабря пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Полтавченко дал поручения оперативной группе правительства Санкт-Петербурга об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи.

Напомним, около 18:50 в супермаркете на Кондратьевском проспекте прозвучал хлопок. В результате как минимум четверо человек пострадали. На место прибыли сотрудники полиции. По предварительным данным, в камере хранения магазина «Перекресток» сработало неустановленное взрывное устройство.

«В настоящий момент магазин закрыт, покупатели и персонал эвакуированы. На месте происшествия работают специальные службы. Более подробной информации на данный момент нет», — сообщили ИА REGNUM в пресс-службе торговой сети.

Читайте также: СК квалифицирует взрыв в Санкт-Петербурге как покушение на убийство

Напомним, следственными органами Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу по факту совершенного общеопасным способом в одном из торговых центров города покушения на убийство двух и более лиц возбуждено уголовное дело.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов регионального подразделения СК России, а также оперативных сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД РФ.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и установления лица, причастного к совершенному преступлению. Следствие рассматривает все версии произошедшего», — отметили в ГСУ СКР.

Читайте развитие сюжета: После взрыва в петербургском магазине обрушился потолок