На месте взрыва в «Перекрёстке» в Петербурге найдены поражающие элементы

Санкт-Петербург, , 20:37 — REGNUM На полу супермаркета «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге, где вечером 27 декабря произошёл взрыв, обнаружены подшипники, которые могли служить поражающим элементами самодельного взрывного устройства, сообщается в Telegram-канале Mash.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что мощность взрыва, по предварительной информации, составила 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

В пресс-службе торговой сети сообщили РИА «Новости», что магазин, в котором произошло ЧП, в настоящее время закрыт. Все покупатели и персонал были эвакуированы. На месте работают сотрудники специальных служб.

Напомним, взрыв произошёл около 18:30 в одной из камер хранения в магазине «Перекрёсток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге. Взрывной волной также задело одну из касс. Повреждений конструкции дома нет.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом».

По информации СК, в результате ЧП госпитализированы четыре человека. СМИ сообщают о десяти пострадавших, один из которых находится в тяжёлом состоянии.

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