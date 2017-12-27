СК квалифицирует взрыв в Санкт-Петербурге как покушение на убийство

Санкт-Петербург, , 20:16 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва в супермаркете в Санкт-Петербурге по статье о покушении на убийство, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По её словам, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30 УК РФ и частью 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к преступлению и покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом»).

По информации Следственного комитета, в результате ЧП госпитализированы четыре человека.

СМИ сообщают, что в результате взрыва пострадали около десяти человек. В Telegram-канале Mash приводится список из восьми пострадавших. Сообщается, что один из них находится в тяжёлом состоянии.

Напомним, взрыв произошёл в 18:30 27 декабря в одной из камер хранения в магазине «Перекрёсток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге.

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