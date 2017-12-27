В супермаркете «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв

Санкт-Петербург, , 19:46 — REGNUM Взрыв произошёл вечером 27 декабря в магазине «Перекрёсток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге, передаёт «Фонтанка».

По предварительным данным, взрыв произошёл в камере хранения, задело также одну из касс. Разрушения конструкций дома, в котором произошёл взрыв, нет.

По информации издания, пострадали три человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести, ещё один пострадал незначительно.

В Telegram-канале Mash сообщается, что пострадали десять человек.

На месте происшествия работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

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