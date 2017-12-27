Четверг, 28 Декабря 2017 года
06:59:06 МСК

В супермаркете «Перекрёсток» в Санкт-Петербурге произошёл взрыв

Происшествия

В результате взрыва есть пострадавшие

Санкт-Петербург, 27 декабря 2017, 19:46 — REGNUM  Взрыв произошёл вечером 27 декабря в магазине «Перекрёсток» на площади Калинина в Санкт-Петербурге, передаёт «Фонтанка».

По предварительным данным, взрыв произошёл в камере хранения, задело также одну из касс. Разрушения конструкций дома, в котором произошёл взрыв, нет.

По информации издания, пострадали три человека. Один из них находится в тяжёлом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести, ещё один пострадал незначительно.

В Telegram-канале Mash сообщается, что пострадали десять человек.

На месте происшествия работают 50 сотрудников МЧС, взрывотехники и полиция.

Все обстоятельства произошедшего уточняются.

Читайте развитие сюжета: СК квалифицирует взрыв в Санкт-Петербурге как покушение на убийство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить