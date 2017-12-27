Жители уцелевших после взрыва подъездов в Ижевске возвращаются в квартиры

Ижевск, , 19:07 — REGNUM Жители уцелевших подъездов дома по Удмуртской, 261 в Ижевске, где в ноябре прогремел взрыв, 27 декабря возвращаются в свои квартиры. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Удмуртии.

По словам первого заместителя главы Ижевска Ильдара Бикбулатова, утвержден план работы, связанный с заселением жильцов. С утра обслуживающими организациями была организована подача электроэнергии в заселяемые подъезды, а также включены лифты. Согласно утвержденному графику с 10 часов началось заселение жильцов. Перед заселением все квартиры осматриваются бригадами, в которых есть представители управляющей компании, Управления ЖКХ.

«Жильцы заходят и смотрят, что в порядке или не в порядке, после этого мы делаем отметки в акте, и жильцы остаются. Электричество подано. При захождении жильцов в квартиры мы подаем горячую, холодную воду и газ. Все коммунальные ресурсы на входе в дом есть. Все в рабочем состоянии», — отметил Бикбулатов.

Имеющиеся в подъездах дефекты не связаны со взрывом, пояснил и.о. министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии Иван Ястреб.

«Дело в том, что трещины, которые сейчас есть в подъездах вызваны естественной эксплуатацией здания и эти дефекты не связаны со взрывом, произошедшем в пятом подъезде», — прокомментировал он. В случае появления новых трещин гражданам рекомендовано обращаться в обслуживающие организации или в администрацию города.

Работы по демонтажу пятого подъезда и укрепления четвертого и шестого подъездов продолжатся, но в посменном режиме.

«Утепление проводится торцовых частей 4 и 6 подъездов — там, где идет демонтаж пятой секции. Сейчас идет процесс расчёта — сколько необходимо поставить дополнительных батарей. Это все реализуется. Кроме этого, будет проведено утепление торцовых стен и сделана фасадными плитами та часть, которую мы видим», — рассказал Букбулатов.

Работы по демонтажу пятой секции планируется завершить в середине января, укрепление четвертой и шестой секции — до 15 февраля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 ноября в Ижевске произошло обрушение одного из подъездов панельного жилого дома по улице Удмуртской. В результате происшествия погибли семь человек. Полностью разрушены восемь квартир.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по по ч.3 ст.238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). В рамках расследования задержали сына хозяйки одной из квартир в рухнувшем подъезде. Ему было предъявлено обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Он арестован.

Глава Удмуртии Александр Бречалов обещал, что жильцы уцелевших подъездов вернутся в свои квартиры 27 декабря.

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После взрыва четырежды проводились экспертизы здания. Первую экспертизу провели 10 ноября силами МЧС России специальным комплексом «Струна», далее дом обследовал институт «Удмуртгражданпроект» в течение недели после взрыва. Третий этап начался с работы федеральных экспертов — АО «Научно-исследовательский центр «Строительство».

Последнее заключение было получено 25 декабря — квартиры первых трех подъездов признаны жилыми.

Накануне администрация Ижевска сняла режим ЧС с территории заселяемых подъездов.

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