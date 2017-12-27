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Прорвавшиеся в Россию из Финляндии на микроавтобусе сами сдались властям

Происшествия

Микроавтобус из Финляндии совершил прорыв через границу России на пункте пропуска «Торфяновка»

Санкт-Петербург, 27 декабря 2017, 18:58 — REGNUM  Лица, прорвавшиеся через российско-финскую границу на микроавтобусе утром 27 декабря, самостоятельно явились в пункт Выборгской таможни, сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

«Они явились в таможенный орган и сообщили о том, что готовы давать показания», — сообщили в ведомстве.

Как уточняется, один из двух мужчин, пересёкших границу, является российским гражданином, второй — гражданин Финляндии.

Напомним, ранее сегодня на пункте пограничного пропуска «Торфяновка» в Ленинградской области без прохождения контроля на территорию России прорвался микроавтобус из Финляндии.

В ходе инцидента пострадал один сотрудник таможни, которого находившиеся в автомобиле вытолкнули из движущегося транспортного средства. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК России «Применение насилия в отношении представителя власти».

Читайте ранее в этом сюжете: Возбуждено дело о нападении на таможенника при прорыве через границу РФ

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Незаконное пересечение государственной границы

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