МВД: Бывший директор сбежал с фабрики «Меньшевик» без оружия

Москва, , 16:45 — REGNUM Экс-директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов, открывший стрельбу на территории предприятия, сбежал оттуда без оружия, сообщает 27 декабря пресс-служба ГУМВД по Москве.

По данным правоохранителей, оружие было изъято у Аверьянова еще до того, как он покинул территорию фабрики.

Напомним, зона поиска Ильи Аверьянова расширена на всю территорию Москвы, но пока он не обнаружен.

В Москве объявлен план «Сирена», сотрудниками полиции разослана ориентировка с фотографией Ильи Аверьянова

Как сообщало ИА REGNUM, полиция снимает оцепление с территории московской кондитерской фабрики «Меньшевик», где ранее произошла стрельба, в результате которой погиб один из сотрудников охраны предприятия. Инициатором стрельбы, по предварительным данным, был бывший директор фабрики Илья Аверьянов.

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