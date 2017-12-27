В Кабардино-Балкарии наказан водочный король, утаивший 2,2 млрд рублей

Нальчик, , 16:20 — REGNUM Казна не досчиталась 2,2 млрд рублей из-за преступления, совершенного директором одного из заводов в Кабардино-Балкарии, производящих алкогольную продукцию. Однако суд посчитал возможным вынести директору ООО «Минерал Плюс» Анзору К., нанесшему столь внушительный ущерб государству, условное наказание.

Обвиненный в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере директор получил три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и пять месяцев, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе Следственного комитета по региону.

При этом небольшая сумма по сравнению с той, что фигурировала в уголовном деле, уже взыскана с обвиняемого. В бюджет возвращены 240 млн рублей в качестве части суммы неуплаченного акциза. Кроме того, наложен арест на расчетные счета предприятия-должника и на личные автотранспортные средства и банковские счета директора «Минерал Плюс».

Как сообщало ИА REGNUM, денежная сумма в размере 2,2 млрд рублей, которую намеренно скрыл от уплаты налогов на подакцизные товары директор водочного завода, сложилась в течение всего восьми месяцев 2015 года. Директор предоставлял в налоговые органы фальшивые декларации, в которых были занижены данные об объемах производимой и реализуемой предприятием алкогольной продукции.

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Надо сказать, что налоговые преступления в алкогольпроизводящей отрасли — в Кабардино-Балкарии не редкость. Так, ранее в попытке скрыть от налогов значительные суммы были уличены директоры ООО «Алко-Лайт» Руслан Д., ООО «Рус-Алка» — Ислам Б., ООО «Чегемский винпищепром» — Асланби К., ООО «Антарес» — Руслан К. Во время следствия уже удалось вернуть в государственную казну в общей сложности более 5,3 млрд рублей.

Напомним, в 2016 году в Кабардино-Балкарии было возбуждено 16 уголовных дел, фигурантами которых стали директора заводов по производству алкоголя. Общая сумма, которую они скрыли от налогов, составила более 24,7 млрд рублей. По решению главы республики Юрия Кокова из-за высокой криминализации отрасли в регионе были остановлены все предприятия, выпускающие алкоголь.

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Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии в 2016 году было изъято из незаконного оборота около 624 тыс. литров этилового спирта и спиртосодержащей жидкости, а также более 404 тыс. литров готовой алкогольной продукции, было ликвидировано 37 подпольных цехов по производству фальсифицированной алкогольной продукции.