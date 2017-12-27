Зону поиска стрелка с «Меньшевика» расширили на всю Москву

Москва, , 15:53 — REGNUM На фабрике «Меньшевик» завершили мероприятия по поиску подозреваемого в организации стрельбы бывшего директора, заявил официальный представитель ГУ МВД Москвы Юрий Титов. Сейчас зона поиска злоумышленника расширена на всю территорию города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящее время сотрудниками полиции и Росгвардии завершена проверка территории и осмотр помещений фабрики «Меньшевик». Зона поиска злоумышленника сейчас расширена на территорию города», — заявил он.

По его словам, принятыми мерами на территории завода подозреваемый не обнаружен.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция постепенно снимает оцепление у кондитерской фабрики «Меньшевик» в Москве. Ранее там произошла стрельба, в ходе которой погиб охранник. В организации стрельбы подозревают бывшего директора фабрики Илью Аверьяновна.

Как журналистам заявил очевидец происшествия, в момент стрельбы с территории фабрики через проходную выбежали два-три десятка человек, «похожих на мигрантов».

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