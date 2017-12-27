У фабрики «Меньшевик» в Москве сняли часть оцепления

Москва, , 15:26 — REGNUM В Москве у кондитерской фабрики «Меньшевик», где ранее произошла стрельба и был убит охранник, постепенно снимают оцепление, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее в здание проникли представители Росгардии и сотрудники СК РФ, однако задержат бывшего директора «Меньшевика» Илью Аверьяновна, который, по предварительным данным, и открыл стрельбу, пока не удалось. Предполагается, что подозреваемый мог скрыться через подземный переход. Полицейский надеются установить точное местоположение Аверьяновна по сигналу мобильного телефона.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Аверьянов пояснил свои действия якобы имевшей место попыткой рейдерского захвата фабрики и нечестными действиями прокуроров. В случае доказательства подозреваемого ему может грозить наказание в виде 25 лет лишения свободы.