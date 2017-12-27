Суд США отклонил иск Казахстана к сыну бывшего акима Алма-Аты

Вашингтон, , 15:40 — REGNUM Федеральный суд Северного округа Калифорнии отклонил иск Казахстана к сыну бывшего акима Алма-Аты Ильясу Храпунову по делу о взломе почты нескольких казахстанских чиновников. Об этом 26 декабря сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

В постановлении суда отмечается, что властям Казахстана не удалось обосновать место проведения разбирательства.

Астана пытается второй раз подать иск в суд США. Предыдущая подача документов была оставлена без рассмотрения.

Калифорнийский суд рекомендовал казахстанской стороне обратиться в Федеральный суд южного округа Нью-Йорка, так как Храпунов там участвует в судебных разбирательствах.

Напомним, Астана подала иск в суд Калифорнии в январе 2017 года. Власти Казахстана обвиняют сына бывшего акима Алма-Аты и Муратбека Кетебаева в нарушении законодательства США о кибермошенничестве.

Кетебаев и Храпунов взломали электронные почты нескольких чиновников Казахстана и опубликовали переписку на странице в социальных сетях. Переписка также была обнародована на одном из сайтов в Новой Зеландии и казахстанской газетой «Республика».

Ильяс Храпунов проходит также еще по нескольким делам в судах США — он выступает ответчиком в Федеральном суде Центрального округа Калифорнии по иску властей Алма-Аты о хищениях из бюджета бывшим акимом города Виктором Храпуновым, который является приёмным отцом Ильяса Храпунова.

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