Жителя Подмосковья разыскивают за избиение водителя «скорой»

Люберцы, Московская область, , 15:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, избившего водителя скорой помощи в подмосковных Люберцах, сообщает 27 декабря пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Отмечается, что сообщение о нападении на сотрудника «скорой» возле одного из домов на улице Инициативной поступило в дежурную часть 26 декабря.

Прибывшие на место полицейские установили, что между 54-летним водителем скорой помощи и водителем внедорожника Volkswagen Touareg произошел конфликт, в результате которого водитель спецавтомобиля получил телесные повреждения.

В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленника.

Напомним, нападения на медицинских работников происходят с пугающей регулярностью. Так, в Санкт-Петербурге в середине ноября пьяный пациент в своей квартире избил фельдшера скорой помощи.

Читайте подробнее: Пьяный пациент избил фельдшера скорой помощи в Петербурге

А также: В Башкирии совершено нападение на фельдшера скорой помощи