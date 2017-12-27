Жителя Подмосковья разыскивают за избиение водителя «скорой»

Люберцы, Московская область, 27 декабря 2017, 15:24 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, избившего водителя скорой помощи в подмосковных Люберцах, сообщает 27 декабря пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Отмечается, что сообщение о нападении на сотрудника «скорой» возле одного из домов на улице Инициативной поступило в дежурную часть 26 декабря.
Прибывшие на место полицейские установили, что между 54-летним водителем скорой помощи и водителем внедорожника Volkswagen Touareg произошел конфликт, в результате которого водитель спецавтомобиля получил телесные повреждения.
В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления и задержания злоумышленника.
Напомним, нападения на медицинских работников происходят с пугающей регулярностью. Так, в Санкт-Петербурге в середине ноября пьяный пациент в своей квартире избил фельдшера скорой помощи.
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