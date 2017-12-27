Возбуждено дело о нападении на таможенника при прорыве через границу РФ

Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM По факту применения силы в отношении таможенника на МАПП «Торфяновка» в Ленинградской области, на границе России и Финляндии, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили 27 декабря в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. Поиск двух лиц, прорвавшихся на автомобиле на российскую территорию без прохождения таможенного контроля, продолжается.

Как установлено следствием, в ночь на 27 декабря сотрудник Выборгской таможни сел в автомобиль для проведения специализированного досмотра перевозимого груза. За рулем находился гражданин РФ, 1980 года рождения, а на заднем сиденье — гражданин Финляндии, 1982 года рождения. Вместо предъявления автомобиля на досмотр водитель направил его в сторону выезда с таможенного поста и, сбив шлагбаум, выехал с территории поста МАПП «Торфяновка».

"Водитель транспортного средства, не прекращая движение, направил в сторону сотрудника таможни предмет, внешне похожий на пистолет, под угрозой которого потребовал от сотрудника покинуть транспортное средство. В завязавшейся с пассажиром борьбе сотрудника таможни вытолкнули из движущегося автомобиля, в результате чего он получил незначительные телесные повреждения», — уточнили в СЗСУ СКР на транспорте.

Позже автомобиль нарушителей был найден в поселке Торфяновка брошенным и пустым, личности подозреваемых известны. Идет их поиск, а также установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, за преступление, предусмотренное частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти), максимальное наказание составляет до 10 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября гражданин Украины устроил перестрелку с пограничниками, пытаясь проникнуть на территорию России в Курской области. Нарушитель получил ранения в результате ответного огня и был задержан.

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