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ЛНР: Украинские солдаты обворовывают жителей Донбасса

Происшествия

Страдают жители прифронтовых населенных пунктов

Луганск, 27 декабря 2017, 14:34 — REGNUM  Запасы угля похитили украинские солдаты у мирного жителя в прифронтовом населенном пункте, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 27 декабря «Луганский информационный центр».

По его словам, инцидент произошел в населенном пункте Золотое. Солдаты ВСУ, обещая помочь местному жителю, выкрали у него уголь, который был запасен на зиму для отопления дома. Возмущенный хозяин обратился в местную полицию, однако ему отказали в возбуждении дела якобы из-за невозможности узнать сумму причиненного ущерба.

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Напомним, преступления ВСУ против мирных жителей в Донбассе — обычное дело. Так, ранее солдаты 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ силой захватили жилой дом, выселив из него семейную пару. Жалобы на действия солдат действия не возымели, поскольку военнослужащие, по мнению украинской прокуратуры, действовали «законно».

Также в украинской армии нередки случаи дезертирства, небоевых ранений и потерь в связи с несоблюдением техники безопасности и употреблением алкогольных напитков.

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Военные преступления в Донбассе

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