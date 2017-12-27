На улице Бандеры в Киеве похитили российского программиста

Киев, , 08:39 — REGNUM В Киеве рядом с офисным центром на улице Степана Бандеры (ранее — Московский проспект) похитили российского программиста. О происшествии 27 декабря сообщает украинское издание СТРАНА.ua.

«26 декабря в украинской столице пропал 40-летний гражданин России, имеющий вид на жительство в Польше, специалист в сфере IT и блокчейн-технологий Павел Лернер», — говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в районное отделение полиции обратились знакомые Лернера и составили заявление о похищении.

В заявлении сообщается, что из автомобиля, остановившегося неподалеку от места работы Павла, вышли несколько человек в темной одежде и балаклавах. Они силой затащили Лернера в машину и увезли в неизвестном направлении.

В настоящее время проводится ряд следственных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства и возможные причины случившегося.

Как следует из информации, размещенной в соцсетях, Павел Лернер родился в Курске и занимался программированием в Курском государственном университете. В 2014 году вместе с семьей переехал в Испанию.

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