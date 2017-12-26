Володин выразил соболезнования в связи с наводнением на Филиппинах

Москва, , 21:28 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил соболезнования председателю палаты представителей конгресса Республики Филиппины Панталеону Диасу Альваресу.

По последним данным, жертвами оползней и наводнений на юге Филиппин, вызванных тропическим штормом, стали по меньшей мере 240 человек, еще 107 человек числятся пропавшими без вести. Около 52 тыс. граждан покинули свои дома.

От лица депутатов Государственной думы и от себя Володин выразил глубокие соболезнования в связи с постигшим Филиппины бедствием. Вызванные тайфуном «Винта» («Тембин») оползни и наводнения унесли жизни многих людей, нанесли большой ущерб инфраструктуре и экономике страны.

«Российские парламентарии искренне сочувствуют потерявшим своих родных и близких в этой природной катастрофе и просят передать им слова поддержки, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — цитирует Володина сайт Госдумы.