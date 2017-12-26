Бывшие полицейские получили сроки по делу о стрельбе в ресторане Elements

Москва, , 21:07 — REGNUM Пресненский суд Москвы признал вину бывших сотрудников полиции Дениса Ромашкина, Ильдара Шакирова и Рената Зиннатулина в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорил их к четырем, двум годам и шести месяцам и двум годам лишения свободы соответственно. Об этом пишет 26 декабря газета «Коммерсант».

Обвинение просило назначить бывшим полицейским от четырех до пяти лет колонии общего режима, однако суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе положительные характеристики с места работы и длительное пребывание в изоляторе.

Свою вину подсудимые не признали. Защита Ромашкина после приговора сразу подала краткую апелляционную жалобу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря 2015 года на Родчельской улице в ресторане Elements произошла перестрелка с участием вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

В потасовке, которая затем переросла в перестрелку, участвовало не менее десяти человек, пятеро из которых получили ранения, двое впоследствии скончались. Позднее выяснилось, что конфликт состоял в выяснении финансовых обязательств между хозяйкой ресторана Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой, которая требовала 8 млн рублей за оформление помещений.

Интересы Ким в споре защищал бывший сотрудник КГБ адвокат Эдуард Буданцев, который также принял участие в перестрелке и проходит по уголовному делу.

Инцидент стал поводом для целой серии расследований. Уголовные дела были возбуждены против Андрея Кочуйкова, Эдуарда Романова и Захария Калашова. После вмешательства ФСБ под следствие попали сотрудник СК России.

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